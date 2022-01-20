«Любовь – это дорога»: Седокова показала чувственные кадры с молодым мужем-спортсменом

Осенью 2020-го Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал молодой баскетболист Янис Тимма. С тех пор артистка не раз твердила, что наконец-то нашла личное счастье.

Спортсмен принял детей Анны от предыдущих браков и буквально души не чает в ее младшем сыне Гекторе. Седокова же в свою очередь не устает признаваться Янису в любви.

На этот раз певица опубликовала в своем инстаграме чувственные кадры, на которых они с мужем эффектно падают в бассейн.

«Любовь — это дорога. Не идеально прямая и пустая без других машин. В тебя постоянно кто-то врезается. Какой-то идиот подрезает. Любовь — это когда тебя заносит. Любовь — это скорость, которую ты превышаешь. Любовь — это ошибки, которые ты совершаешь», — написала Седокова.

Фанаты остались в восторге от кадров.

«Как красиво! Вау! Классные», — писали пользователи Сети.

Напомним, новогодние каникулы Седокова с мужем и сыном проводят в Майами.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.