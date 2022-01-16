«Успешный успех выглядит так»: Седокова сексуально зажала наполненный бокал между упругими бедрами

В конце прошлого года Анна Седокова отметила свое 39-летие. Именно в этот день артистка объявила о том, что запускает проект, в котором будет обучать всех желающих дам. Цель Анны – объяснить, как зарабатывать день самостоятельно и не зависеть от мужчин.

О том, что Седокова вполне успешна, она доказывает буквально каждый день в своем инстаграме. Например, день рождения певица отмечала в Монте-Карло, а новогодние каникулы проводит в Майами.

На этот раз в своем микроблоге она поделилась кадрами, на которых позировала, лежа в шезлонге на берегу Атлантического океана.

«Успешный успех выглядит так», — написала Седокова.

На фото Анна зажала между ног наполненный бокал с розовым вином.

Напомним, что помимо творческой карьеры, Анна Седокова владеет собственным брендом одежды.

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