Звезда на пляже: Седокова погрелась на солнце в купальнике, блеснув мощным «орехом»

Артистка с семьей уехали в Майами.

В конце прошлого года Анна Седокова отметила свой 39-й день рождения и запустила собственный обучающий курс. Певица намерена научить дам тому, как самостоятельно зарабатывать деньги и не зависеть от мужчин. А новогодние каникулы звезда решила провести в Майами. Туда она отправилась в компании мужа-спортсмена и младшего сына.

В своем микроблоге Седокова поделилась кадрами с пляжа. Артистка надела купальник в красно-белую вертикальную полоску и погрелась на солнышке, засветив свой мощный «орех». Фанаты оценили формы.

«Классная! Супер! Огонь», — пишут фолловеры в инстаграме Седоковой.

больше по теме Седокова в полосатом купальнике показала, как выглядит ее грудь на самом деле Кадрами артистка поделилась в своем микроблоге.

Напомним, на днях Седокова вместе с мужем запустила собственное шоу на YouTube. Также она продолжает развивать собственный бренд одежды.

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