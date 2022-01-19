«Фу, в кого эти дети такие стремные»: Алена Ашмарина показала годовалых дочерей-близнецов с зелеными волосами

Экс-участница «Дома-2» Алена Ашмарина пожаловалась на хейтеров, которые травят маленьких Аврору и Ариану.

Второго января двойняшкам экс-участницы «Дома-2» Алены Ашмариной исполнился год. Звездная мама уже давно показывает лица наследниц в Сети.

Вероятно, Алена Ашмарина уже жалеет об этом, поскольку малышек Аврору и Ариану травят.

«Фу, в кого эти дети такие стремные?» — пишут мне… про двойняшек, — поделилась Алена Ашмарина. — Я так воспитана, что не люблю смотреть по сторонам и искать изъяны в других. В окружающих мне нравится находить достоинства».

Алена добавила, что искренне не понимает, как можно писать гадости в принципе, а о детях – в частности.

«Все, что я могу пожелать вам, быть счастливыми, и тогда вы увидите прекрасное, в любых мелочах! Что уж говорить о детях, они все ангелы, без исключений, особенно, в таком маленьком возрасте», — добавила Алена Ашмарина.

Пост она сопроводила снимком, на котором предстала со своими четырьмя дочками Патрисией, Алисой, Авророй и Арианой и избранником. У маленьких Авроры и Арианы волосы выкрашены в креативный зеленый цвет.

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