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Сейчас и год назад: Алена Ашмарина из «Дома-2» показала, как изменились ее дочери-близняшки

Малышкам Авроре и Ариане второго января исполнился годик.

Сейчас и год назад: Алена Ашмарина из «Дома-2» показала, как изменились ее дочери-близняшки
Алена Ашмарина. Фото: instagram.com/ashmy.world/

Бывшая участница «Дома-2», бизнесвумен Алена Ашмарина показала в микроблоге коллаж из снимков своих дочерей-близнецов.

На одном фото Аврора и Ариана запечатлены незадолго после своего появления на свет, а на втором – в годик. День рождения крошки отмечают второго января.

Все подписчики Алены Ашмариной смогли убедиться, как с момента своего рождения изменились ее младшие дочери.

Дочери Алены Ашмариной Аврора и Ариана сейчас и год назад
Дочери Алены Ашмариной Аврора и Ариана сейчас и год назад. Фото: instagram.com/ashmy.world/

«Мои девочки, хоть и родились в один день, они очень разные! Ариашка — это экшн. Забавная и очаровательная, она везде первая, уже смело стоит и скоро пойдет! Авророчка невероятно умная и утонченная, нежная, она как будто особенно одаренная! Очень улыбчивые и добрые девочки! Их ждет большое будущее!» — уверена Алена Ашмарина.

Напомним, у Алены Ашмариной, помимо Авроры и Арианы, есть еще две старшие дочери Патрисия и Алиса.

С отцами своих наследниц Алена Ашмарина рассталась по разным причинам. Сейчас многодетная мама счастлива в новых отношениях.

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«Дом-2»Алена АшмаринаБлизнецыДети звезд «Дома-2»