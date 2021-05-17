«Я очень волновалась»: мама двойняшек Алена Ашмарина познакомила нового избранника-тиктокера с дочками

Все четыре наследницы экс-участницы «Дома-2» хорошо приняли возлюбленного своей родительницы.

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Ашмарина, успешная бизнесвумен и мама четверых детей, несмотря на преследующие ее неудачи в личной жизни, не разочаровалась в мужчинах.

Недавно Алена Ашмарина рассекретила свой роман с красивым молодым человеком по имени Рами, оказавшимся известным тиктокером с почти трехмиллионной аудиторией.

На этот раз Алена уверена, что встретила того самого единственного мужчину, которого ждала всю жизнь.

Ашмарина уже даже познакомила избранника со своими четырьмя дочками, пригласил Рами к себе домой. Девочки хорошо приняли возлюбленного мамы. А та призналась, что очень переживала, как пройдет их первая встреча.

«Когда Рами зашел, ощущение, что они с детьми всю жизнь знакомы. Я сначала очень волновалась. После того, как открылась дверь, я поняла, что все должно быть именно сейчас и именно так», — поделилась Алена Ашмарина.

Рами принес подарки дочерям своей возлюбленной. Старшие Патрисия и Алиса устроили для молодого человека небольшой концерт, а младшие — близнецы Ариана и Аврора, — которым по четыре месяца, молча изучали парня.

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