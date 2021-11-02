«Десять месяцев малышкам»: Алена Ашмарина из «Дома-2» показала подросших дочерей-близнецов

Многодетная мама Алена Ашмарина не устает удивляться тому, как быстро меняются Аврора и Ариана.

Бывшая участница «Дома-2», бизнесвумен Алена Ашмарина второго ноября отмечает маленький день рождения своих младших дочерей-близнецов Авроры и Арианы.

Малышки появились на свет во второй день года, сейчас им по десять месяцев, и они уже пытаются делать первые шаги.

Алена Ашмарина призналась в микроблоге, что удивляется тому, как быстро растут и меняются ее наследницы.

«Десять месяцев малышкам. Смотрю на свое чудо, на мои звонкие голосочки, смех, улыбки. Еще чуть больше года назад их не было. А сейчас не представляю без них своей жизни. Любовь моя и мое спасение от любых невзгод! Я знаю, что мне еще нужно сделать — свернуть горы, ради своих малышек, и я это сделаю», — написала Алена Ашмарина.

В сторис микроблога она показала видео с участием Авроры и Арианы, чтобы и ее подписчики смогли получить удовольствие, наблюдая за очаровательными крошками.

Напомним, помимо Авроры и Арианы у Алены Ашмариной есть еще две старшие дочери — Патрисия и Алиса. Всех четверых детей Алена Ашмарина растит одна. С отцами девочек она рассталась по разным причинам.

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