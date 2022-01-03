«Уходят утром, приходят поздно вечером»: Максим Галкин в ужасе от того, сколько времени Гарри и Лиза проводят в школе

Максим Галкин обожает проводить время со своими детьми – близнецами Гарри и Лизой.

Он признается, что его амплуа в семье – это веселый папа-друг, а воспитанием, по большей части, занимается Алла Пугачева.

Во время интервью литературному критику Галине Юзефович на ее YouTube-канале Максим Галкин рассказал, что Лиза и Гарри читают детские книги советских писателей. Правда, ситуация сейчас такова, что у второклассников Лизы и Гарри не всегда хватает время на чтение.

«Они столько занимаются в школе, что просто невозможно! Они уходят утром, приходят вечером поздно. Домашку делают, еще у них там дополнительные занятия. Какое там читать! Должна быть у детей какая-то жизнь. Они приходят домой в пять, в шесть, в полседьмого иногда», — поделился Максим Галкин.

По его словам, беспокойства старшего поколения о том, что современные дети читают мало, — искусственное. У нынешних школьников сегодня так много сфер, что переживать из-за книг несколько странно.

«Меня не беспокоит, что они читают мало. Все это искусственное. Да, они читают мало. но они все монтажеры, режиссеры… в стольких сферах сейчас преуспели. У них много умений, которых у нас не было», — заключил Максим Галкин.

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