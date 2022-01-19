«Уволиться с должности члена жюри в шоу «Маска»: Регина Тодоренко выступила с неожиданным заявлением

Телеведущая Регина Тодоренко была членом жюри шоу «Маска» на НТВ на протяжение первых двух сезонов. А в канун третьего она вдруг заговорила о возможности отказа от этой роли.

Правда, Регина Тодоренко согласна променять свою должность судьи «Маски» только на одну – участницы этого проекта. На эту тему Регина Тодоренко высказалась в микроблоге, прикинув, какой костюм ей подошел бы лучше всего.

«Уволиться с должности члена жюри шоу #Маска, чтоб хоть ненадолго надеть на себя чудной костюм, исполнить любимую песню, водить за нос зрителей и Филиппа Бедросовича, быть немножко «врушкой», наверное, хочет каждый. Если бы я была участницей проекта, с удовольствием выступала бы в костюме болгарского перца, он мне кажется таким милым», — призналась Регина Тодоренко.

Напомним, телеканал НТВ уже объявил дату начала выхода в эфир третьего сезона шоу «Маска». Проект стартует в воскресенье, 13 февраля.

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