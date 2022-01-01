Наш путеводитель: как провести новогодние каникулы в Анапе
Видео
Как приготовить полезный шоколадный брауни
Видео

«Дядь Жень, я сижу обалдевший!»: Филипп Киркоров обратился к герою «Новогодней Маски» в костюме Санта Клауса

Председатель судейской коллегии Филипп Киркоров обвинил Ларису Долину в том, что та повела жюри по неверной дороге.

«Дядь Жень, я сижу обалдевший!»: Филипп Киркоров обратился к герою «Новогодней Маски» в костюме Санта Клауса
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Лариса Долина с первых же нот заподозрила, что в маске Санта Клауса на «Новогодней Маске» может быть певец Александр Розенбаум.

У других членов жюри были версии, что в Санта Клаусе – Михаил Боярский, Александр Буйнов, Джиган и даже Баста.

Но когда новогодний дед разоблачился, все увидели легендарного музыканта, ведущего квартирника на НТВ Евгения Маргулиса.

Жюри не смогли угадать, кто в костюме Санта Клауса
Жюри не смогли угадать, кто в костюме Санта Клауса. Фото: кадр передачи «Новогодняя Маска»

«Простите меня. Я вас обманул, — сказал Евгений Маргулис, а затем обратился к Киркорову. — Филипп, ну ты то! Я тебя знаю с детства…»

«Дядь Жень. Ну я вообще сижу обалдевший. Ну как? Лариса Александровна, кружевница! Повела по ложному следу», — набросился Киркоров на Долину.

«Это не я запутала. Это он! Женька, я тебя не прощу», — обратилась к Маргулису Долина.

Евгений Маргулис
Санта Клаусом оказался Евгений Маргулис. Фото: кадр передачи «Новогодняя Маска»

Филипп Киркоров назвал Евгения Маргулиса гениальным и потрясающим музыкантом, который сумел всех очень красиво обмануть в Новый год.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Маска»Евгений МаргулисКанал НТВФилипп КиркоровШоу «Новогодняя маска»