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«Дима Билан, вкуснятина моя»: Филипп Киркоров обратился к Мандарину на «Новогодней Маске», но ошибся

Правильную версию смог предложить участник второго сезона «Маски» Кирилл Туриченко.

«Дима Билан, вкуснятина моя»: Филипп Киркоров обратился к Мандарину на «Новогодней Маске», но ошибся
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Участник в маске главного новогоднего цитрусового – Мандарина – появился под занавес «Новогодней Маски» на НТВ.

После его выступления председатель судейской коллегии Филипп Киркоров был уверен – это Дима Билан.

«Дима Билан, вкуснятина моя. Это ты?» — обратился к Мандарину Филипп Киркоров.

Другие члены жюри предположили, что в маске Мандарина может быть Макс Барских, Валерий Леонтьев, Леонид Агутин, Дмитрий Маликов. На последней версии настаивала Лариса Долина, уверяя, что Мандарин тембрально похож на Маликова.

В маске Мандарина выступал Кирилл Андреев
В маске Мандарина выступал Кирилл Андреев. Фото: кадр передачи «Новогодняя Маска»

Кирилл Туриченко предположил, что в маске Мандарина его коллега по группе «Иванушки» Кирилл Андреев. И попал в точку!

«Я увидел, как ты переваливаешься на одну ногу и все понял», – признался Кирилл Туриченко после того, как Мандарин снял маску.

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