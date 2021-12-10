«Из окна виден детский сад»: Аня Левченко и Валера Блюменкранц купили квартиру в Санкт-Петербурге

Бывшие участники «Дома-2» Аня Левченко и Валера Блюменкранц будут встречать Новый год в собственном жилище.

Анна Левченко и Валера Блюменкранц после ухода из «Дома-2» больше года арендовали жилье в Санкт-Петербурге.

Но предстоящий Новый год пара вместе с сыном Давидом будет встречать уже в собственной квартире.

Анна и Валера Блюменкранц приобрели жилье в Санкт-Петербурге. Квартира небольшая — шестьдесят квадратных метров, но зато с ремонтом.

В микроблоге Аня Левченко поделилась снимком, на котором она и Валера Блюменкранц вместе с сыном Давидом позируют рядом со своим домом.

«За две недели в бешеном ритме успели все заказать, объездить все магазины в Питере вместе с Дави и обустроить собственными руками все для нашего уюта. Нас очень радует, что у Давида теперь есть своя детская комната и из окна виден детский сад», — написала Анна Левченко под снимком.

В сториз микроблога экс-участница «Дома-2» показала квартиру и процесс ее обустройства. Аня Левченко призналась, что очень счастлива и призвала подписчиков не бояться загадывать желания.

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