«Она трезвая не летает»: директор Волочковой сделала признание после скандала в самолете

Балерина снова оказалась в центре внимания. Она обругала бортпроводников в самолете. А очевидцы заявили, что Анастасия Волочкова была в состоянии алкогольного опьянения.

Анастасия Волочкова зачастую оказывается в центре внимания. Ей не раз приходилось появляться в суде. На этот раз скандалом закончился ее отпуск на Мальдивах. Накануне она возвращалась в Москве с возлюбленным. Однако на борту самолета балерина учинила дебош. Она не желала надевать маску. На кадрах, которые запечатлели пассажиры, видно, что у нее на лице есть маска, но открыт нос.

больше по теме Против правил: Волочкова устроила скандал на борту самолета Балерина и ее возлюбленный Сергей вернулись в Москву с Мальдив.

Шесть часов артистка ругалась с бортпроводниками, которые пытались ей донести, что это правила, связанные с пандемией. пассажиры даже начали переживать, что самолет посадят в другом городе, чтобы утихомирить звезду.

Но в аэропорту Шереметьево ее встретили полицеские. Ей грозит не только штраф, но и арест на 15 суток. На нее было составлено два протокола, не только за маску, но и хулиганство.

«Согласно свидетельским показаниям бортпроводников, находясь в самолете с признаками алкогольного опьянения, гражданка выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также находилась без средств индивидуальной защиты», — отмечают в пресс-служба управления на транспорте по ЦФО.

Волочкова утверждает, что ни в чем не виновата, так как пить кофе, надев маску, невозможно. Он намерена засудить одного из стюардов. Но после произошедшего даже пиар-директор балерины Светлана Герасимова сделала признание.

«Она трезвая не летает, потому что боится», — цитирует «Газета.Ru».

Также есть сведения, что члены экипажа изъяли бутылку джина у Анастасии, об этом пишет 5-tv.ru.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.