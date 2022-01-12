«Давид ржет надо мной»: Ира Пинчук из «Дома-2» засняла хохочущего сына Давида

Бывшие участники «Дома-2», супруги Ира Пинчук и Арай Чобанян стали родителями в июле 2021 года.

Через несколько дней их первенцу, сыну Давиду, исполнится полгода. Пара обожает малыша и часто делится видео с его участием на своих страничках в Instagram.

За тем, как растет и меняется маленький Давид, с удовольствием наблюдают многочисленные подписчики Ирины Пинчук и Арая Чобаняна.

На этот раз Ирина Пинчук поделилась видео забавной семейной сцены. Ира готовила курицу в духовке, но что-то пошло не так. Птица сгорела. Но вместо того, чтобы расстраиваться по этому поводу, семейство принялось веселиться и хохотать.

Настроение родителей и бабушки поймал и самый маленький член семьи, полугодовалый Давид. Мальчик принялся смеяться. И делал он это так умилительно и заразительно, что Ира Пинчук решила этот момент обязательно показать поклонникам.

«Давид ржет надо мной», — подписала видео Ирина Пичнук.

Судя по всему, Давид будет обладать таким же прекрасным чувством юмора, как и его родители.

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