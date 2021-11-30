«Уж извините, не могу налюбоваться»: Ирина Пинчук из «Дома-2» похвасталась сменой имиджа в Дубае

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук больше не длинноволосая дива. Чуть больше двух месяцев Ира Пинчук вынесла наращенные волосы, а накануне решила расстаться с ними.

Ради этого звезда реалити-шоу отправилась в салон в Дубае, где брюнетка живет сейчас с мужем Араем Чобаняном и сыном Давидом. Мастер помог Ирине Пинчук избавиться от чужих волос длиною ниже талии.

«Решила снять наращенные волосы. Надоели», — призналась Ира Пинчук в сторис микроблога.

Теперь она носит каре, которое ей очень нравится.

«Уж извините, но я не могу налюбоваться своими волосами. Мне так нравится. Я, конечно, не знаю, что будет после первой помывки. Но все равно свои намного лучше», — поделилась Ирина Пинчук.

Напомним, на днях имидж сменила другая экс-участница «Дома-2» — Саша Черно. Она, напротив, нарастила волосы. Поклонники подозревают, что и ей длинные локоны быстро надоедят.

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