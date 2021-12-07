«Манипулятор»: Ирина Пинчук из «Дома-2» вернулась в Москву с сыном, но без мужа

Экс-участница реалити-шоу Ира Пинчук забрала наследника Давида и прилетела с ним из Дубая домой.

Бывшая участница «Дома-2» Ира Пинчук накануне прилетела из Арабских Эмиратов в Москву.

Вернулась она вместе с сыном Давидом. Муж и отец ребенка сопровождать их не стал. Арай Чобанян остался в Дубае.

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Через некоторое время Ира Пинчук вернется в Арабские Эмираты с сыном. Именно там семья экс-участников «Дома-2» будет встречать Новый год.

Ну а пока Ире приходится одной справляться с капризным Давидом. Малыш, по ее словам, крутит и вертит мамой, как ему вздумается.

В сторис микроблога Ира Пинчук поделилась видео, на котором держит сына на руках.

«Представляю вашему вниманию — манипулятор, который идеально справляется с поставленной задачей — как захотел, так и будет. Конечно. Вот как не делать все по-твоему?» — говорит Ира Пинчук в кадре.

Затем она посадила Давида в детское кресло. Но мальчик тут же начал кукситься, давая понять, что его надо срочно взять на ручки.

«Как перестать вестись? Крутит, вертит, управляет, как царю полагается. А что дальше будет?» — задается вопросом Ира Пинчук.

Напомним, Ира Пинчук и Арай Чобанян стали родителями в июле этого года. Их сыну Давиду в декабре исполнится пять месяцев.

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