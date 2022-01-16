Жуткие складки на спине и дряблая кожа: Ира Пинчук из «Дома-2» показала, как выглядит в нижнем белье

Бывшая участница «Дома-2» Ира Пинчук сильно поправилась за время беременности. После рождения сына Давида в июле прошлого года Ира Пинчук была настоящей пухляшкой.

Но со временем она взялась за себя и избавилась от лишнего веса. Правда, и сейчас Ира Пинчук все еще выглядит не идеально и совершенно этого не стесняется.

В сторис микроблога Ира Пинчук поделилась снимком, на котором позирует в нижнем белье, повернувшись спиной к камере. На фото видны складки и дряблость кожи.

Этим снимком Ира Пинчук проиллюстрировала свой ответ подписчице на тему похудения. Экс-участница «Дома-2» заявила, что не намерена ни с кем делиться советами по похудению, поскольку считает их небезопасными.

«Вы же понимаете, что проделана огромная работа. Это же не просто рассказать, как отстирать какое-то пятно на кофте. Куча скрабов, обертываний, которые я делаю сама исключительно в домашних условиях. Никакого кача. Да и поймите, все индивидуально. Даже тренировки могут подходить не всем», — высказалась Ира Пинчук.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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