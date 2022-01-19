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Вся семья на одном фото: Боярская запечатлелась с сыновьями и мужем на островах в необычном ракурсе

Елизавета Боярская отдыхает со своими близкими на курорте

Вся семья на одном фото: Боярская запечатлелась с сыновьями и мужем на островах в необычном ракурсе
Елизавета Боярская. Фото: Globallookpress.com

Актриса Елизавета Боярская не любит раскрывать перед широкой публикой подробности своей личной жизни. Она, к примеру, сейчас отдыхает на райских островах и периодически даже балует фолловеров кадрами оттуда, но не желает при этом указывать свои геоданные, оставляя это тайной.

Кроме того, звезда крайне редко показывает своего старшего сына Андрея, которому исполнилось 9 лет весной прошлого года. А если это делает, то старается скрывать его лицо. Ну а младшего, 3-летнего Гришу, поклонники Боярской и вовсе не видели.

Этот случай фактически можно назвать уникальным. Ведь Елизавета Боярская запечатлелась и выставила в Сеть свою семью в полном составе, включая сыновей. Однако и тут звезда пошла на хитрость — она сама, а также сыновья предстали на фото лишь в отражении солнцезащитных очков мужа Максима Матвеева.

Максим Матвеев и в его очках Елизавета Боярская с детьми. Фото: instagram.com/lizavetabo/

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