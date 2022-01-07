А вместо шляпы – шапка! Боярский запечатлелся на редком фото с внуком и зятем на даче в снегу

Михаил Боярский любит в свободное время отдыхать за городом.

На Рождество Михаил Боярский встретился со своими родственниками на своей заснеженной даче.

Для своих поклонников 72-летний народный артист запечатлелся с внуком Андреем и зятем Максимом Матвеевым. Любимец публики предстал в своем огороде по-простому – в шапочке и пуховике, без неизменной широкополой шляпы, в которой привыкли видеть его поклонники на ТВ.

«С Рождеством!» — написал в личном блоге Михаил Боярский.

Фолловеры были рады увидеть кумира со своими близкими.

«С Рождеством Христовым вас и всю вашу прекрасную семью, Михаил Сергеевич!», «С Рождеством, Михаил Сергеевич! Здоровья, счастья, успехов, любви, удачи, радости и всего самого наилучшего!» — с воодушевлением ответили подписчики.

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