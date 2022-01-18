Минута истины: Боярскую без грамма макияжа, накладных ресниц и фильтров показали на отдыхе

Елизавета Боярская на отдыхе в жарких странах со своим мужем Максимом Матвеевым доказала, что ей совершенно не нужны современные бьюти-фишки, чтобы выглядеть очаровательно.
Актрису запечатлели во время романтического ужина с любимым, на который она пришла в нежном женственном платье с V-образным декольте, подчеркивающим красоту ее длинной шеи. Торжественность выхода дочь народного артиста подчеркнула крупными украшениями из золотистого металла. Однако ограничилась лаконичной прической с собранными назад волосами.
Кроме того, Елизавета Боярская полностью проигнорировала макияж и накладные ресницы. Не стала знаменитость и накладывать компьютерные фильтры, чтобы визуально скорректировать внешность.
А вам нравится Боярская без макияжа?
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