Минута истины: Боярскую без грамма макияжа, накладных ресниц и фильтров показали на отдыхе

Актриса вышла на романтический вечер с мужем Максимом Матвеевым.

Елизавета Боярская на отдыхе в жарких странах со своим мужем Максимом Матвеевым доказала, что ей совершенно не нужны современные бьюти-фишки, чтобы выглядеть очаровательно.

Актрису запечатлели во время романтического ужина с любимым, на который она пришла в нежном женственном платье с V-образным декольте, подчеркивающим красоту ее длинной шеи. Торжественность выхода дочь народного артиста подчеркнула крупными украшениями из золотистого металла. Однако ограничилась лаконичной прической с собранными назад волосами.

Кроме того, Елизавета Боярская полностью проигнорировала макияж и накладные ресницы. Не стала знаменитость и накладывать компьютерные фильтры, чтобы визуально скорректировать внешность.

А вам нравится Боярская без макияжа?

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