Мамин красавчик: Боярская показала подросшего сына от Матвеева на редком фото

Актриса воспитывает двоих детей, старшему из которых исполнилось 9 лет.

Актриса театра и кино Елизавета Боярская строго охраняет личную жизнь от постороннего любопытства. Она замужем за звездой сериала «Триггер» Максимом Матвеевым уже одиннадцатый год, и за это время у них появилось двое наследников – Андрей и Гриша.

Своих сыновей родители стараются не светить в микроблогах. Но иногда делают редкие исключения. Как, например, в день рождения старшего, Андрея. Мальчику накануне исполнилось 9 лет, и Боярская опубликовала снимок с празднования дня рождения, на котором подросший сынок от Матвеева предстал настоящим красавцем.

«9 лет! Нежность, любовь, счастье, радость!!! С Днем Рождения, сыночек!», — подписала снимок Боярская.

Актриса показала немного кадров с празднования девятилетия сына. Они с мужем организовали торжество с приглашением гостей, вечеринкой и огромным тортом.

Андрей учится во втором классе, радует маму и папу успехами в школе. Младшему сыну Боярской и Матвеева в этом году исполнится три годика, но никто из подписчиков так его и не видел – дочка советского Д`Артаньяна ограждает малыша от всякой публичности.

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