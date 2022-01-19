Без белья? Яна Кошкина в секси-халатике показала, как выглядит ее сочная «ложбинка греха»

Звезда шоу «Однажды в России» радует своих поклонников знойными кадрами с райских островов.

Эта зима стала жаркой для многих российских звезд. Дарья Пынзарь выбрала для романтического путешествия с мужем Сергеем Дубай, покорив сердца местных мужчин лавандовым бикини и своей безупречной фигурой не хуже, чем у Барби.

Анфиса Чехова отправилась на Сейшелы, балуя фолловеров своими пляжными фото в купальнике синего кляйновского цвета, расшитого камнями и цепями. Не грудь, а загляденье!

Мечта миллионов телезрителей Яна Кошкина выбрала Мальдивы, откуда выложила не одну сексуальную фотографию в Сеть. Ранее очаровательная артистка показала себя сзади, демонстрируя аппетитную пятую точку. А теперь роскошная брюнетка выставила в stories Instagram кадры с видом сверху.

Звезда проекта ТНТ «Однажды в России» облачилась в эротичный халатик и показала свою «ложбинку греха» крупным планом. Ох, не случайно французы именно так называют зону декольте у женщин.

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