«Посадила тигра на попу»: Кошкина повернулась задом в секси-тряпице и доказала, что у нее не только грудь – бомба

Яна Кошкина совсем недавно отдыхала на Мальдивах со своим импозантным папой. Прошло совсем немного времени и вот артистка вновь заскучала по райским островам.

Недолго думая, звезда шоу ТНТ «Однажды в России» опять улетела на экзотические атоллы, наслаждаться красотой, солнцем, морем и счастьем.

К радости поклонников Яна Кошкина, активно ведет отсюда блог, наполняя его пляжными фотографиями с привкусом эротики. Конечно же, на большинстве из них публику привлекает объемный бюст звезды. Однако знаменитость это, похоже, устраивает не совсем.

На своем последнем фото в Instagram Яна Кошкина решила показать, что достоен внимания у нее не только бюст, по и пятая точка тоже. Облачившись в сексуальные мини-шортики со звериным принтом, знойная брюнетка показала себя сзади, впечатлив своих подписчиков.

«Посадила тигра на попу», «Шикарная фигура!», «Яночка, вы идеальны», «Самая красивая», — написали в комментариях люди.

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