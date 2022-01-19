«Какая вкусненькая»: Чехова с трудом натянула трусики с камнями и цепями, но ради такого зрелища стоило

Анфиса Чехова этой зимой отправилась отдыхать на Сейшелы, порадовавшись красоте вокруг.

«На Сейшелах, куда ни встань, попадешь на фотообои. Фотографии получились прямо на обложку журнала «Максим», — рассказала своим фолловерам Чехова в Instagram.

И показала получившиеся кадры в бикини модного кляйновского цвета. Звезда выбрала модель бюстгальтера без пуш-ап и трусики со сверкающими камнями и цепями. Они плотно смотрелись на теле Анфисы Чеховой. И, наверняка, их было непросто примерить. Но это явно того стоило.

Эффект купальник и его хозяйка произвели яркий на пользователей Сети.

«Это не женщина, это беда», «Ух, какая Анфиса эффектная и красивая, что даже не по себе стало», «Как ты сексуальна», «Какая вкусненькая, шикарная женщина, ох и ах просто», «Классный купальник!», «И купальник роскошный, и женщина в нем», — прокомментировали фолловеры.

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