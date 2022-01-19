Контент для взрослых: Пынзарь вальяжно раздвинула ноги, показав сладострастную сочность

Дарья Пынзарь уже несколько лет живет с мужем Сергеем в солнечной Аланье, где они занимаются продажей недвижимости. Тем не менее, интерес к жарким странам от этого у знаменитой блондинки не пропадает.

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Пара много путешествует и на сей раз ведущие «Дома-2» решили провести отпуск в Дубае. Дарья Пынзарь обладает роскошной фигурой с длинными ногами, тонкой талией и аппетитной грудью.

Она не прочь оказать свои прелести публике, поэтому частенько снимается на пляже и публикует эротичные кадры в личном блоге.

На сей раз звезда примерила купальник оттенка лаванды и устроила секси-позирование на камеру. В какой-то момент Дарья Пынзарь откровенно раздвинула ноги, показав сочные бедра. Нет сомнений, этот момент разгорячил не одно мужское сердечко!

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