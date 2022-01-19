«Отрабатываются все версии»: в полиции высказались после слухов о задержании грабителей вдовы Градского

Источник в полиции опроверг ранее появившиеся сведения о задержании преступников, которые несколько дней назад вынесли из дома вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко сто миллионов рублей.

«По этому делу еще никто не задержан. Работа ведется. Идут допросы возможных свидетелей и тех, кто мог быть связан с преступниками. Отрабатываются все версии. Однако на текущий момент задержаний нет». Источник в полиции

Напомним, что преступники устроили автоподставу. Затем они проникли в дом к вдове Градского, пересев к ней в автомобиль. Марина Коташенко отдала преступникам сто миллионов рублей наличными, которые хранила в особняке.

После этого преступники потребовали от вдовы Градского отвезти их в Апрелевку. Они пересели в белый «мерседес» и скрылись в неизвестном направлении, сообщает «Комсомольская правда».

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