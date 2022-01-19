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«Отрабатываются все версии»: в полиции высказались после слухов о задержании грабителей вдовы Градского

Правоохранительные органы ведут работу.

«Отрабатываются все версии»: в полиции высказались после слухов о задержании грабителей вдовы Градского
Александр Градский. Фото: Globallookpress.com

Источник в полиции опроверг ранее появившиеся сведения о задержании преступников, которые несколько дней назад вынесли из дома вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко сто миллионов рублей.

Александр Градский с женой
Александр Градский с женой. Фото: Globallookpress.com

«По этому делу еще никто не задержан. Работа ведется. Идут допросы возможных свидетелей и тех, кто мог быть связан с преступниками. Отрабатываются все версии. Однако на текущий момент задержаний нет».

Источник в полиции

Напомним, что преступники устроили автоподставу. Затем они проникли в дом к вдове Градского, пересев к ней в автомобиль. Марина Коташенко отдала преступникам сто миллионов рублей наличными, которые хранила в особняке.

После этого преступники потребовали от вдовы Градского отвезти их в Апрелевку. Они пересели в белый «мерседес» и скрылись в неизвестном направлении, сообщает «Комсомольская правда».

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