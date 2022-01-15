Кюлоты, сапоги-трубы, косухи: в каких модных нарядах щеголяет в замке Лиза Галкина

Эксперт в области моды Наз Маер рассказал читателям сайта Teleprogramma.pro о том, как одевать детей, привить им стиль и оценил луки маленькой дочки Аллы Пугачевой.

Алла Пугачева давно решила прекратить выступления и уйти на пенсию. Она посвящает все свободное время детям. Однако даже в 72 года певица может похвастаться стильными образами.

Дизайнер Игорь Гуляев часто дарит наряды не только ей, но и двойняшками Лизе и Гарри. Также шьет платья и костюмы для звездной семьи Валентин Юдашкин. Поклонники давно стали замечать, что дочка Примадонны порой копирует образы мамы.

Для сайта Teleprogramma.pro ученик Жан-Поля Готье, дизайнер Наз Маер дал советы мамам, как одевать детей, выбирать наряды и прививать вкус своему малышу.

Шотландская клетка

«Детям ни к чему одежда, которую нельзя помять, испачкать, которая сковывает движения. Когда вы выбираете праздничное платье для девочки или костюм для мальчика для особого случая, проверьте, чтобы ткань дышала, а покрой позволял вашему ребенку бегать, играть и вести себя как нормальный ребенок», — отметил Наз.

Примечательно, что в замке Лиза носит удобные наряды. Она лишь иногда дополняет их стильными деталями. Так в день рождения своей мамы малышка читала стихи, облаченная в брюки в шотландскую клетку и алом лонгсливе.

При этом наряд дополнили пудровые слипоны. В одном стиле с ней оделась дочка Кристины Орбакайте Клавдия, которая всего на один год старше нее.

К слову, именно клетка — один из любимых принтов Лизы. В ее гардеробе есть несколько образов с таким притом. Так во время готовки на кухне с отцом она отметилась в алом платье с оборками в клетку. Малышка дополняет наряды, украшая прическу бантиками в тон.

Воротничок «Клодин»

У Лизы уже выработался стиль маленькой леди. Она носит наряды с девчачьими деталями. Так, по замку дочка Пугачевой каталась на самокате с братом. При этом она была в брюках в клетку и джемпере с кружевным воротничком «Клодин». Монохромный образ смотрелся необычно и стильно.

«Допустим, вы собираетесь на свадьбу. Вы хотите, чтобы ваш ребенок выглядел красиво и собрано, но если ваш сын или дочь не хотят играть в переодевания, постарайтесь не заставлять их. Им и так предстоит вечеринка с кучей взрослых, а это достаточно мучительно! Исключите суету и ссоры. Для детей существует так много удобных повседневных вариантов, которые выглядят прекрасно. С девочками попроще — как правило они любят наряжаться, так что вы можете выбрать свободное платье принцессы, как делают Максим и Алла», — дал совет эксперт.

Платья принцессы

Для праздников Лиза любит наряжаться в платья. Как и мама, она часто выбирает наряды с цветочным принтом. Примечательно, что в свой день рождения малышка блистала в пышном белом платье с ленточкой на талии лимонного цвета. Малышка чувствовала себя свободно, играла и танцевала.

Во время домашних праздников, когда не нужно никуда ехать, дочка Примадонны тоже наряжается. Она выбирает броские наряды. Так в день рождения мамы девочка была облачена в алое платье со стразами. Она надела босоножки в тон и сделала две косички, украсив их желтыми заколками.

«Если ваш ребенок вдруг стал очень резко высказываться о своем гардеробе, поздравляем: это признак того, что он взрослеет. Дошкольники по своему пытаются утвердить свою независимость и отстоять границы. Одевание дает возможность применить оба эти правила на практике. Однако это не значит, что каждое утро должно быть разборкой», — пояснил Маер.

На Новый год родители устроили для детей праздник в замке. Но также малыши отметились в школе, где каждый показал свои таланты. Лиза в белоснежном платье с юбкой-солнце и туфельках в тон спела для Деда Мороза и Снегурочки.

К слову, когда в школе проходят мероприятия, наследница Галкина каждый раз наряжается. На одном из праздников она предстала в пышном розовом платье, которое дополнила меховой накидкой в тон. Юбка-пачка давно не выходит из моды. такое образы смотрятся нежно и придают воздушности.

«Очень соблазнительно думать о детях как о своих „маленьких куклах“, но позвольте детям участвовать в формировании собственного стиля. Если это малыши в возрасте от 2 до 4 лет, начните с того, что позвольте им выбрать один из двух вариантов. „Какую рубашку ты бы хотел надеть сегодня? Эту или эту?“ Принятие решений на этом этапе очень расширяет кругозор и укрепляет их уверенность в себе», — рассказал дизайнер.

Домашние дефиле

Алла Пугачева всегда позволяет детям самостоятельно выбирать наряды. Более того, Лиза всегда устраивает дефиле, когда у нее появляются обновки. Наследница, получив в подарок платье, спешит его примерить и начать щеголь в нем по замку. Не так давно ей в руки попалось платье оверсайз.

Белое платье с контрастной надписью поблескивало красивым мерцанием пайеток. Девочка, очевидно, осталась довольна новеньким нарядом. «Чудесно!», — произнес Максим Галкин за кадром, который запечатлел нарядную дочку.

Также Галкин запечатлел дочку, которая решила показать лук в черном цвете. Она облачилась в свитер с пышными рукавами и брюки. Сапоги-трубы дополнили ее монохромный образ. Девочка вприпрыжку шла, а потом покрасовалась перед отцом.

«Какой у вас наряд, Елизавета!» — заявил Максим.

Юмориста повеселила дочка, которая с серьезным видом хвасталась своим новым нарядом. К слову, сапоги-трубы — в тренде в этом сезоне. Ксения Бородина, Саша Савельева, Наталья Водянова и другие модницы тоже носят такие сапожки.

«Всегда учитывайте предпочтения ребенка при покупке одежды. Вы ненавидите шерсть? Не выносите слишком обтягивающие майки? Скорее всего, у вашего ребенка тоже есть свои пристрастия и антипатии. В пределах разумного постарайтесь проявить гибкость в отношении этих предпочтений. Вполне нормально избегать вещей, которые раздражают вашего ребенка. Это показывает, что вы уважаете его мнение. Например, если девочка хочет носить платья каждый день — что ж, почему бы и нет? Если вы беспокоитесь, что ей будет холодно, вы всегда можете надеть под них теплые леггинсы или футболку», — отметил Маер.

Порой дочка звезды щеголяет в клетчатых кюлотах. Такие брюки стали актуальны несколько лет назад. Их носят Мария Шарапова, Ирина Пегова и другие известные персоны.

Наряды в полоску

Также Лиза попадает в тренды. Примечательно, что поклонники ранее заметили, что Алла Борисовна носит наряды в полоску. У ее наследницы появилось платье в полоску с асимметричной юбкой. Наряд подчеркивал талию и визуально вытягивал силуэт за счет принта.

«Поощряйте желание ребенка играть с цветами. Один из приемов, который можно использовать, чтобы помочь своим детям проявить творческий подход — это использование цветового круга. Пусть дети выберут свои любимые цвета и найдут их в своем гардеробе, а затем наденут его и проявят полную креативность», — пояснил эксперт.

И в шляпке!

Обычно дочка Пугачевой носит яркие наряды. Но также она уже сочетает цвета и фактуры. Так летом малышка носила белые брюки скинни и джинсовую куртку. Образ дополняла соломенная шляпка. В таком же стиле оделись брат Гарри и Клавдия, которая часто гостит у своей бабушки.

«Нет смысла приберегать самые модные наряды для мероприятий, когда они могут наслаждаться ими в парке и на детской площадке. Поощряйте своих детей и позволяйте им надевать свои лучшие воскресные наряды каждый день, как это делают родители Лизы. Дети любят носить свои самые лучшие вещи, так пусть они прыгают в грязные лужи или рисуют в своем самом шикарном платье. В конце концов, все можно постирать, в худшем случае заменить, они так быстро вырастают из одежды, позвольте им наслаждаться ее ношением», — рассказал Наз.

У Лизы есть берет, как у мамы. Она его сочетает с кожаной курткой и лосинами. Также ботинки на шнуровке дополняют ее образ. В таком наряде дочка Примадонны гуляет. Он не маркий и выглядит достаточно броско.

«В зависимости от того, чем занимается ваш ребенок, в осенне-зимний вам понадобится как минимум одна пара закрытой обуви для детского сада или школы и одна пара для дома. Выбирайте марки, которые поддерживают стопы вашего ребенка и удобны для ношения при активном движении. Отличный вариант для осени — это резиновые сапоги, как у Лизы, под которые можно надеть теплые носочки и не бояться их испачкать», — дал совет дизайнер.

Косуха и total black

Осенью Лиза носит модны наряды. Так на одну из вечеринок она отправилась в косухе с принтом и мини-юбке. Слипоны дополняли ее аутфит. В таком же стиле оделся Гарри. Они выдержали образы в черной гамме.

Для холодной погоды

Так как Кристина Орбакайте тепло общается с братом и сестрой, она знает об их предпочтениях. Певица часто дарит своей родственнице наряды. Так, на осенний сезон она презентовала ей пальто нежного серо-голубого цвета. Лиза с гордостью в нем красовалась в замке. Ботинки темно-синего цвета и белые колготки дополняли ее девичий лук.

«Еще зимой дети обязательно должны носить головной убор. Шерстяные шапки сохранят голову ребенка в тепле и в то же время позволят ему дышать во время игры. Так как дети нередко бунтуют против ношения шапки, можно проявить маленькую хитрость и купить что-нибудь креативное вроде милого берета как у Лизы. В период пандемии вместо маски шерстяная балаклава — отличная штука, так как она согревает лицо и шею», — пояснил эксперт.

Но помимо берета у девочки есть и другие головные уборы. Уже осенью дети звездной пары утепляются. Их можно увидеть в куртках, резиновых сапогах и вязаных шапочках.

«Невозможно избежать того факта, что дети и их одежда пачкаются, поэтому обучение их правилам гигиены является основополагающей частью процесса выработки стиля — особенно если они намерены носить одну и ту же одежду изо дня в день, что так часто бывает с детьми, поэтому основы ухода за одеждой, навыки стирки, глажки и чистки обуви нужно прививать в раннем возрасте», — высказался Маер.

У Лиза много зимних нарядов. У нее есть пуховики для прогулок разных цветов и шапки. Это удобно, так как если они мокрые от снега, то можно надеть другой пуховик. В Новый год дочка артистки была облачена в длинном стеганом пуховике черного цвета с отливом. Такой вариант очень практичный и актуальный.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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