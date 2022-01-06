Юбка-зефирка, струящиеся платья, шубки: 72-летняя Пугачева продемонстрировала модные наряды сезона

Модельер Наз Маер рассказала сайту Teleprogramma.pro о фишках в стиле Аллы Пугачевой. Он также раскрыл образы Примадонны, которые соответствуют всем трендам.

Алла Пугачева уже давно стала легендарной певицей. И хоть она уже не дает концерты, а больше воспитывает своих детей, артистка не перестает следить за внешностью и выбирать модные образы. Она не скрывает, что ей порой помогают эксперты. Наряды для нее шьет модельер Валентин Юдашкин. Также готов подарить звезде любой лук из своего магазина дизайнер Игорь Гуляев.

В 2021 году Пугачева не раз выходила в свет. Она одевалась в разных стилях. О самых модных образах Примадонны для сайта Teleprogramma.pro рассказал модельер Наз Маер.

Брюки и блузка

На встрече с Мариной Юдашкиной, с которой звезда дружит много лет, Пугачева отметилась в брюках с широкими карманами и блузке свободного кроя.

«Алла Борисовна — эффектная женщина, которая сейчас выглядит просто великолепно, она сильно похудела, занимается спортом, следит за питанием, но главное — умеет выигрышно подчеркивать свои внешние достоинства. Раньше звезда прятала фигуру под бесформенными балахонами, но сейчас она в этом не нуждается. У нее красивые ноги, тонкая талия — это нужно демонстрировать. Пугачева надела брюки в тонкую полоску, которые визуально удлиняют силуэт, а связать воедино образ у нее получилось благодаря широкому ремню с пряжкой, он, в свою очередь, подчеркнул тонкую талию. Эффектность всему образу придали приспущенные рукава объемной блузки оверсайз. Открытая зона декольте выигрышно удлинила шею. Так певица с помощью хитростей визуально скорректировала фигуру», — высказался Маер.

Полупрозрачный плащ

Алла Борисовна также не боится экспериментировать. В 2020 году она отвела детей в школу в мини-юбке, всполошив публику. Год спустя певица уже выбрала более сдержанный лук с изюминкой.

«Секрет молодости артистки кроется в правильно подобранной одежде. Достаточно вспомнить наряд певицы, в котором она появилась на 1 сентября, провожая Гарика и Лизу во второй класс. Пугачева выбрала для столь праздничного момента черный брючный костюм, элегантную шляпку и полупрозрачный плащ, который сбалансировал фигуру исполнительницы и освежил образ. Благодаря черному цвету, Пугачева кажется выше и это еще одна фишка ее стиля», — пояснил эксперт.

Платье в цветочек

У Аллы Борисовна в гардеробе очень много платьев в в пол в цветочек. Наряды дополняют пояса. Более того, у них всегда струящаяся юбка-солнце. Каждый раз певица по-новому обыгрывает образ. Так в свой день рождения у нее была объемная укладка и минимум макияжа.

В подобном наряде, но уже с серебристым поясом Пугачева блистала на юбилее своего мужа. Она предпочла выглядеть максимально по-летнему. Легкий наряд позволил ей танцевать без скованности. Стоит ли говорить, что Алла Борисовна получила массу комплиментов.

Пудровый наряд

Для празднования 50-летия Кристины Орбакайте певица облачилась в платье, которое сшил Валентин Юдашкин. Пудровый наряд мидакси из органзы, расшитый цветочками, снова произвел фурор. Пугачева едва не затмила именинницу. Она показала, что и в 72 года можно носить нежные образы.

Мини-платье

Годовщину отношений с Максимом Галкиным артистка отмечает каждый год. Примечательно, что в 72 года она не боится носить мини-платья. Лаконичные туфельки и выпрямленные волосы сделали образ современным и омолодили звезду.

«Прическа певицы тоже претерпела значительные изменения, теперь это чаще всего прямые волосы с челкой оттенка блонд или небрежные кудри. Такая прическа придает моложавости, а трендовый оттенок делает стиль Аллы выразительным и модным», — отметил Наз.

Струящаяся юбка

Для праздничных мероприятий Примадонна зачастую выбирает струящиеся юбки и блузки светлых тонов. Так на новогодней вечеринке она зажигала в монохромном и женственном образе.

«Алла Борисовна обладательница сложного типа фигуры «яблоко» — у нее стройные ноги, которые нужно демонстрировать при возможности, а вот все остальное нужно грамотно корректировать с помощью цветовых решений и визуального контраста. Недавно, на новогодней вечеринке Алла Борисовна была замечена в очаровательном наряде в светлых тонах, весело танцуя с коллегами из шоу-бизнеса. Несмотря на свободный верх и летящую юбку, в образе присутствует баланс, который не позволяет добавить лишний объем фигуре, за счет грамотного сочетания светлых оттенков, певица выглядит моложе», — рассказал эксперт.

Повседневные образы

В домашней обстановке Алла Борисовна носит лаконичные и простые наряды. Примечательно, что даже они скрывают недостатки ее фигуры. Так она предпочитает носить бриджи или укороченные белые брюки с рубашкой оверсайз и кедами.

Также в ее гардеробной есть белый тренч с принтом. Если Пугачева выпрямляет волосы и делает укладку, то у нее получается минималистический повседневный лук.

На спектакль с участием внука Никиты Преснякова певица пришла в джинсах и белом мешковатом свитере. Даже такой простой лук освежил артистку. Она не забыла про солнцезащитные очки в стильной оправе.

Юбка и косуха

Примечательно, что звезде нравится выглядеть не только женственно. Она добавляет нотку маскулинности, что в последние годы считается трендом. Так, на праздник к друзьям певица надела косуху и юбку с карманами.

«Алла Пугачева любит эксперименты, которые добавляют ее стилю дерзости. В 2010-х Примадонна стала впервые примерять на себя рокерский стиль, а сейчас практически в каждом ее образе прослеживаются рокерские элементы. Она часто появляется в черной кожаной одежде и этот образ не стал исключением. Певица облачилась в черный наряд. На Алле широкая юбка и косуха, а талия подчеркнута поясом с массивной пряжкой. Стильно, дерзко, модно!» — заявил Маер.

А вот на празднике своей внучке Клавдии, которая отметила 9-летие, Пугачева появилась в блузке черного цвета и атласной юбке в пол прямого кроя. Наряд визуально вытянул силуэт. Сумочка-мешочек придали луку элегантности. Алла Борисовна в очередной раз показала, как в черном можно выглядеть стильно.

Не только черное

В бутике у Игоря Гуляева она щегольнула в брюках и блузке с белым воротничком «Клодин». Нитка жемчуга и прямой кардиган вытянули силуэт. Даже сам дизайнер заявил, что артистка обладает отличным чувством стиля.

«Аллу Борисовну можно часто встретить в монохромных черных образах. Лично я считаю, что это в принципе всегда достаточно элегантное решение. К тому же, черный всегда легко разбавить удлиненными украшениями. К примеру, с белым жемчугом, как на Алле, и получить двойную дозу эффекта вытянутой фигуры», — отметил Наз.

Но стоит отметить, что в гардеробе звезды также есть костюм оверсайз. Даже тут она выделилась, так как отдала предпочтение цвету омлета, который актуален в этом сезоне. Галстук и шляпка дополнили наряд. Даже Кристина Орбакайте восхитилась тем, как выглядит ее мама.

Однако Алла Борисовна чаще всего остается верна своему стилю. Она любит необычные образы с ноткой девичьей грации. Так недавно на вечеринку певица отправилась в кожаном мини-платье с длинными рукавами и юбкой-зефиркой. Наряд снова дополнял пояс. Она также выбрала модные сапоги-трубы, которые надела с гольфами. Стилисты были в восторге от ее аутфита.

Для холодной погоды

Если кто-то думает, что в морозы выглядеть женственно нереально, то и тут Пугачева ломает стереотипы. Она умело подбирает наряды для прогулок. Так певица носила дубленку сливочного цвета с юбкой из фастина и мягкими лоферами с мехом. Монохромный образ дополняли свитер и сумка. Прохожие с трудом узнали в ней звезду. Однако Алла Борисовна привлекала внимание благодаря наряду.

В копилке артистке также есть шубки. Она обзавелась голубой шубкой с капюшоном. Алла Борисовна поддержала тренд на экомех. Она выбрала наряд не сильно яркого, но привлекающего взгляд цвета. При этом певица предпочла не плюшевый мех, а тот, что выглядит более натурально.

Новый 2022-й год Пугачева встретила в замке. Не обошлось без праздничного салюта. Она облачилась в шапку-ушанку и белую длинную шубку. На этот рах даже Максим Галкин оделся с ней в одном стиле. Он был в пальто и белой шапке. Вся семья любовалась красочным салютом. Рядом с ними были дети. Многие отметили, что Алла Борисовна выглядела словно Снегурочка.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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