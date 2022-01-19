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«Я ушла из большого секса»: Аллегрова назвала Содомом и Гоморрой современный шоу-бизнес

По словам певицы, она даже не хочет говорить о происходящем на музыкальном олимпе.

«Я ушла из большого секса»: Аллегрова назвала Содомом и Гоморрой современный шоу-бизнес
Ирина Аллегрова. Фото: Globallookpress.com

Певица Ирина Аллегрова заявила, что ей не хочется обсуждать мир современного российского шоу-бизнеса. При этом она привела цитату покойного музыканта Александра Градского, характеризуя происходящее на сцене.

Ирина Аллегрова
Ирина Аллегрова. Фото: Globallookpress.com

«Он когда-то пошутил в прямом смысле, а я отношу это к своей профессии: «Я ушла из большого секса». Потому что то, что происходит в шоу-бизнесе, это уже даже не секс и не порно, а Содом и Гоморра, на мой взгляд».

Ирина Аллегрова

По словам Ирины Аллегровой, сейчас она больше времени уделяет своей семье. Стала активно печь хлеб. При этом про свое новое увлечение она может, по собственному признанию, говорить часами, сообщает МК.ru.

Напомним, что Ирина Аллегрова последний крупный концерт давала в 2017 году. Ее программа называлась «Моно». После этого ее практически не слышно на эстраде.

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