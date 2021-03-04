«Жизнь подарила мне настоящих друзей»: Крутой показал, как Аллегрова выглядела без парика

Композитор Игорь Крутой в Instagram показал, как раньше выглядела его подруга, певица Ирина Аллегрова. Причем она на кадрах записи без знаменитого парика. Крутой опубликовал видео с песней «Двое» в исполнении своей подруги. У Ирины Аллегровой на кадрах черные волосы, и она, надо признать, мало похожа на себя сегодняшнюю.

Как отметил Игорь Крутой, далеко не все его песни стали известными в силу разных причин. С некоторыми из них ему бы очень хотелось познакомить своих подписчиков.

«Мне подарила жизнь настоящих друзей. Их тепло и заботу я ощущал много раз в жизни. Я чувствую их гордость и внимание, когда они сидят в зале на моих концертах. Я чувствовал их поддержку, лежа в Нью-Йоркском госпитале после двенадцатичасовой операции. Я знаю, что они рядом в радости и беде, преданно и искренне реагируя на все, что происходит в моей жизни».

Игорь Крутой

Напомним, что Игорь Крутой написал не один десяток песен, которые стали известными на всю страну. Некоторые из его композиций как раз исполняет Ирина Аллегрова.

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