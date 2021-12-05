Ирина Аллегрова вышла из концертного затворничества ради «Песни года»

Юбилейный концерт «Песни года», прошедший в Москве 4 декабря, подарил зрителям встречу со многими исполнителями, в том числе и с теми, которых все реже можно увидеть вживую.

Кроме 72-летнего Валерия Леонтьева на сцене появилась 69-летняя Ирина Аллегрова, которая еще в начале пандемии отменила все свои концерты и перешла на преимущественно домашний образ жизни. Певица проводила время семьей и занималась выпечкой.

Как пишет «Комсомольская правда», спокойная жизнь и булочку изменили внешность певицы. На песне года она очень эмоционально исполнила свой новый хит «Имя твое» в паре с Игорем Крутым. Ирина Александровна пела навзрыд, активно подключая мимику, и камера сняла ее крупным планом. Зрители увидели, что артистка набрала несколько лишних килограммов, что отразилось на ее фигуре и лице.

Добавим, что летом 2021 года Аллегрова выглядела свежее. После конкурса «Новая волна» ее подловил и показал поклонникам Николай Басков.

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