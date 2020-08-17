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Ирина Аллегрова пыталась забеременеть от Игоря Капусты при помощи новозеландского шамана

Все попытки певицы стать мамой еще раз оказались тщетны.

Ирина Аллегрова пыталась забеременеть от Игоря Капусты при помощи новозеландского шамана
Аллегрова хотела родить своему четвертому мужу ребенка/http://globallookpress.com/

Певица Ирина Аллегрова в девяностых годах прошлого века хотела подарить наследника своему тогдашнему мужу — танцору Игорю Капусте. При этом, когда естественные способы не помогли, она отправилась к новозеландскому шаману.

Отметим, что тогда «императрице» было чуть больше сорока лет. В какой-то момент ей рассказали, что в Новой Зеландии живет маг, который способен помочь ей решить проблему.

Вскоре вместе с Капустой она отправилась на другой конец света. Маг осмотрел Аллегрову и сказал, что сможет ей помочь, но надо пройти специальный мистический ритуал. Он поставил певицу под дерево и стал читать необходимые заговоры. Аллегрова в тот момент была уверена, что скоро ее желание сбудется, но чуда, к сожалению, не случилось, сообщает «Собеседник».

Отметим, что у Ирины Аллегровой есть дочь Лала от первого брака с баскетболистом Георгием Таировым. Вместе они были чуть больше года. Игорь Капуста был ее четвертым мужем. Он скончался чуть больше двух лет назад.

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