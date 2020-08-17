Ирина Аллегрова пыталась забеременеть от Игоря Капусты при помощи новозеландского шамана

Певица Ирина Аллегрова в девяностых годах прошлого века хотела подарить наследника своему тогдашнему мужу — танцору Игорю Капусте. При этом, когда естественные способы не помогли, она отправилась к новозеландскому шаману.

Отметим, что тогда «императрице» было чуть больше сорока лет. В какой-то момент ей рассказали, что в Новой Зеландии живет маг, который способен помочь ей решить проблему.

Вскоре вместе с Капустой она отправилась на другой конец света. Маг осмотрел Аллегрову и сказал, что сможет ей помочь, но надо пройти специальный мистический ритуал. Он поставил певицу под дерево и стал читать необходимые заговоры. Аллегрова в тот момент была уверена, что скоро ее желание сбудется, но чуда, к сожалению, не случилось, сообщает «Собеседник».

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Отметим, что у Ирины Аллегровой есть дочь Лала от первого брака с баскетболистом Георгием Таировым. Вместе они были чуть больше года. Игорь Капуста был ее четвертым мужем. Он скончался чуть больше двух лет назад.