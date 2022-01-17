«Лодка качалась, груди трепыхались»: Кошкина расшатала «бисквитный» бюст, не уложив его в одежду

Не так давно звезда шоу ТНТ «Однажды в России» Яна Кошкина отдыхала на Мальдивах в компании папы. Однако, судя по всему, отпуск с родителем не до конца впечатлил артистку. Поэтому на рождественские каникулы знойная брюнетка улетела в сопровождении веселых друзей.

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На островах Яна Кошкина не стала изменять себе и разбомбила сердца мужчин многочисленными фотографиями с эротическим характером в социальных сетях.

На своем последнем кадре в Instagram она предстала во время морской прогулки на яхте, где позировала в халатике. Одежда бесстыдно распахнулась под действием ветра и открыла восхитительную грудь знаменитости.

«Если бы вы знали, чего нам стоило сделать это фото. Волны были огромные, нас так кидало… Все для вас, мои дорогие», — подписала снимок Яна.

«Лодка качалась, груди трепыхались. Яна, спасибо вам за фото», «Уфь! Что за персик!», «Шикарный вид», «Стоило стараться! Фото шик!» — прокомментировали фолловеры.

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