Выбрала позу: Яна Кошкина в бикини присела на пляже так, что купальник на ней просто исчез

Многие знаменитости продлили себе каникулы, улетев в теплые страны после новогодних праздников. Пока другие уже работают, актриса Яна Кошкина отдыхает. Как и семейство футболиста Тарасова или Леры Кудрявцевой, например.

Звезда шоу «Однажды в России» улетела на Мальдивы. Там Яна Кошкина отдыхает с бойфрендом и скрывает его, зато хвастается сюрпризами, которые он преподносит. А еще демонстрирует себя красивую в купальнике.

На новых снимках Кошкина в бикини выбрала довольно горячую позу, присев так на пляже, что купальник на ней просто исчез – наличие пляжного комплекта на звезда выдает лишь тоненькая тесемка на шее.

Обман зрения впечатлил подписчиков. Они кинулись обсуждать фото своей любимицы и не забыли о комплиментах в ее адрес.

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