«Все еще не женат»: Яна Кошкина показала моложавого красавца-папу с атлетической фигурой

Поклонники не верили, но оказалось, что актриса и телеведущая Яна Кошкина, и впрямь, отдыхает на Мальдивах не с «папиком», а со своим родным отцом.

Доказательство звезда экрана предъявила в микроблоге. Яна Кошкина поделилась снимками своего отца, которые сделаны на фоне бирюзового океана Мальдивских островов.

Показывая своего атлетически сложенного моложавого папу, Яна Кошкина поспешила уточнить, что он не обременен узами брака.

«Мы тут с папой поспорили, кто соберет больше лайков и комментариев: я в бикини, или он в своей новой пижаме? Погнали! P.S. И папа пока все еще не женат», — написала Яна Кошкина под фото.

Отец звезды, позирующий в пижаме и демонстрирующий свое вполне подтянутое тело, произвел фурор среди подписчиц Яны Кошкиной. Они делают комплименты папе Яны и ей самой.

«Конечно, папа в пижаме!» — отреагировала актриса Елена Валюшкина. «Яна, при всем уважении к вам, — за папу. Пижама – огонь!», «Папа на позитиве», «Топим за батю», «Яночка, я тебя обожаю и папа твой – краш», «Конечно, батя! Давайте, мужики, поднажмем», — с удовольствием включились в игру подписчики Яны Кошкиной.

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