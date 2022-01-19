«Нужно было поиграть в салочки»: Алексей Панин объяснил, почему проиграл Никите Преснякову

По словам актера, он, как и его соперник, вовсе не бойцы.

Актер Алексей Панин в Instagram объяснил, почему проиграл в бою в клетке музыканту Никите Преснякову, внуку примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

«За весь бой Никита достал меня три раза, и то вскользь. С моей стороны это был театр. Я уклонялся и убегал. Я играл в «Неваляшку». Мне нужно было отработать свои деньги, и я их отработал». Алексей Панин

Алексей Панин специально записал видео, в котором пояснил свои действия. «Я с самого начала говорил, что не буду принимать участие ни в каких настоящих серьезных боях. Никите я предложил сделать красивое шоу. Никита сказал, что он не боец. Я тоже не боец. Вовка Епифанцев сказал, что ни в коем случае мы не должны драться по-настоящему. Мы не профессионалы и можем друг друга травмировать. Нужно поиграть в салочки. Ударил — ушел. Ударил — ушел. Мы должны получить удовольствие от того, что делаем. Никита решил пойти другим путем. Он решил самоутверждаться. Я, как только это понял, драться не стал», — заявил Алексей Панин.

Напомним, что во втором раунде внук Аллы Пугачевой нокаутировал Алексея Панина. При этом в течение боя актер несколько раз оказывался на полу.

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