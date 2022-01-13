Униженный и оскорбленный: избитый Пресняковым актер Панин закатил истерику в Сети после драки

Алексей Панин и Никита Пресняков провели встречу в октагоне несколько недель назад, но травля актера только усиливается.

В наступившем году стало известно, что неизлечимо больной певец Никита Пресняков и актер Алексей Панин подрались в октагоне. Бой произошел еще перед Новым годом, но организаторы показали его только на каникулах.

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Кадры, где Панин, по его признанию, «делает Неваляшку», взорвали Сеть. И на звезду фильма «Жмурки», обрушился шквал хейта и оскорблений за его неспортивный вид и поведение.

Но Панин не выдержал травли и закатил истерику в Сети. Первое оправдательное видео получилось дипломатичным, но второе – уже с нецензурной бранью (поэтому мы его не публикуем).

На них актер объясняет, что все это – шоу, но в октагоне он вел себя вполне достойно и в соответствии с договоренностями. А организаторы показали «вранье», и назвал это хамством.

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