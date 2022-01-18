Натуральные волосы, а не парик! Пугачева после сна при полном макияже приблизила камеру вплотную к лицу

Примадонна позировала в замке в подмосковной деревне Грязь в белой вязаной кофточке.

72-летняя Алла Пугачева порадовала поклонников редким свежим селфи в Stories микроблога. Примадонна позировала в подмосковном замке в деревне Грязь, показав себя на утреннем фото. Жена шоумена Максима Галкина успела умыться после сна и навести марафет.

На снимке певица позировала при полном макияже: она подкрасила губки нюдовой кофейной помадой, добавила глазам выразительности тушью для ресниц и песочными мерцающими тенями для век, скулы припудрила румянами, но забыла подрисовать тонкую ниточку бровей.

К тому же, Примадонна сняла парик, взлохматив свои собственные волосы на голове с рваной челкой и мелкими кудрями. В замке в деревне Грязь певица позировала в белой вязаной кофточке. Пока восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза были в гимназии на уроках, Примадонна успела навести красоту, посвятив утро себе любимой.

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