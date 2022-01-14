Старший сын и муж рядом: Орбакайте показала веселые посиделки с близкими на старый Новый год

Звезда встретилась в Майами с родственниками и друзьями.

Кристина Орбакайте сразу после празднования Нового года в замке своей мамы Аллы Пугачевой улетела домой в Америку. Здесь певица уже давно живет со своим мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой.

После плодотворной работы на праздничных концертах, шоу и корпоративах звезда решила позволить себе расслабляющий отпуск в Майами.

Кристина Орбакайте встретилась в теплом городе штата Флорида со старшим сыном Никитой от Владимира Преснякова, его женой Аленой Красновой и друзьями, в числе которых оказался и Филипп Киркоров.

В личном блоге дочь Аллы Пугачевой показала посиделки, которые она устроила с приятелями и близкими в одном из заведений Майами. За накрытым столом они веселились и встречали Новый год по юлианскому календарю.

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