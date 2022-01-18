Там, где пальмы и солнце: Орбакайте увезла повзрослевшую дочь на остров миллионеров

Клавдия Земцова уже давно живет в Америке со своими родителями.

Кристина Орбакайте после плодотворной работы на Новый год в России, многочисленных концертов, шоу и корпоративов устроила себе отпуск. Звезда провела несколько солнечных дней в Майами, наслаждаясь морскими прогулками и пляжным отдыхом.

Кроме того, Кристина Орбакайте собрала под своим крылом родственников и друзей и устроила теплые посиделки с сыном Никитой Пресняковым, его женой Аленой Красновой и своим другом Филиппом Киркоровым.

Сейчас артистка решила сменить место своего отдыха и отправилась вместе с дочкой Клавой на остров Фишер-Айленд во Флориде. Этот населенный пункт известен тем, что в нем проживают в основном миллионеры, кроме того, он является хорошо охраняемой резиденцией знаменитостей.

Кристина Орбакайте показала, как ее повзрослевшая дочь едет с друзьями на открытой машинке в гости. Клава была облачена в белые шорты и полосатый топ.

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