Какой милый папочка! Владимир Пресняков отметился на детской площадке с маленьким сыном Ваней

Артист покатал малыша на карусели и сам не отказался от детской забавы.

Владимир Пресняков сообщил о выходе своей новой песни «У тебя есть я» 21 января. Композицию он, конечно же, посвятил своей жене Наталье Подольской.

В качестве промо он наложил на песню домашние кадры с пережитыми мгновениями в кругу семьи. На обнародованном в Instagram видео Владимир Пресняков предстает на детской площадке с маленьким сыном Ванечкой, катаясь с ним на карусельке, дурачившимся дома в нарядах своей жены и на отдыхе. Нет сомнений, эта семья счастлива!

Напомним, пара поженилась в 2005 году официально, хотя вместе артисты живут с 2005 года. Они также воспитывают старшего сына Артемия, которому в июне исполнилось 6 лет.

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