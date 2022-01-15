Тянут руки, строят глазки: Пресняков показал, как незнакомки ему не дают прохода даже на дороге

Певец Владимир Пресняков знает, каково это – быть объектом желания у противоположного пола. На сцене он с 15 лет, и фанатки не давали ему прохода даже тогда, когда его гражданской женой стала дочка Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте.

Казалось бы, к повышенному интересу со стороны Пресняков уже должен был привыкнуть, но поклонницы постоянно удивляют. Вот и сейчас, когда на дороге его узнали красавицы-фанатки в машине по соседству, он не смог остаться равнодушным и обратил внимание на незнакомок, открыв окно.

«Владимир, можно автограф, пожалуйста!», — протянула руку рыжеволосая девушка.

Эффектную поклонницу не смутило даже то, что автомобили на дороге двигались, а сзади ей посигналили. Незнакомка получила порцию внимания кумира и даже свои минуты славы – Пресняков опубликовал видео у себя в микроблоге.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!