Как приготовить полезный шоколадный десерт без выпечки
Видео
Оладьи со свеклой
Видео

«Пообщались с представителями полиции. Золотые ребята»: возлюбленный Волочковой – о конфликте

Как отметил Сергей, стражи правопорядка придут в самое ближайшее время на концерт балерины.

«Пообщались с представителями полиции. Золотые ребята»: возлюбленный Волочковой – о конфликте
Анастасия Волочкова с возлюбленным. Фото: instagram.com/volochkova_art/?hl=ru

Возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Сергей в сторис Instagram танцовщицы высказался о конфликте с сотрудниками полиции.

«У нас сейчас четыре часа утра. Мы едем домой. Нас сейчас ждет прекрасный ужин от золотого человека. Плов и манты от Лолочки. Все у нас отлично и хорошо. Пообщались с представителями полиции. Золотые ребята. Ну реально, вообще. Многие будут на балете Насти».

Возлюбленный Волочковой

«А мне холодец Лола приготовит. Ларисочка Гузеева, моя дорогая, у нас все прекрасно», — заявила Анастасия Волочкова.

Напомним, что во время возвращения с Мальдив Анастасия Волочкова закатила скандал в самолете. Балерина не хотела надевать маску. Танцовщице пришлось общаться с сотрудниками полиции.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиЛариса ГузееваЛариса Гузеева последние новостиМальдивы