«Пообщались с представителями полиции. Золотые ребята»: возлюбленный Волочковой – о конфликте

Как отметил Сергей, стражи правопорядка придут в самое ближайшее время на концерт балерины.

Возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Сергей в сторис Instagram танцовщицы высказался о конфликте с сотрудниками полиции.

«У нас сейчас четыре часа утра. Мы едем домой. Нас сейчас ждет прекрасный ужин от золотого человека. Плов и манты от Лолочки. Все у нас отлично и хорошо. Пообщались с представителями полиции. Золотые ребята. Ну реально, вообще. Многие будут на балете Насти». Возлюбленный Волочковой

«А мне холодец Лола приготовит. Ларисочка Гузеева, моя дорогая, у нас все прекрасно», — заявила Анастасия Волочкова.

больше по теме Против правил: Волочкова устроила скандал на борту самолета Балерина и ее возлюбленный Сергей вернулись в Москву с Мальдив.

Напомним, что во время возвращения с Мальдив Анастасия Волочкова закатила скандал в самолете. Балерина не хотела надевать маску. Танцовщице пришлось общаться с сотрудниками полиции.

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