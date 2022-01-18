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«Собираем вещи перед отъездом в Москву»: Волочкова показала свой огромный чемодан на колесах

Звезда и ее возлюбленный Сергей наконец-то возвращаются в Россию.

«Собираем вещи перед отъездом в Москву»: Волочкова показала свой огромный чемодан на колесах
Анастасия Волочкова. Фото: Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram показала огромный чемодан, в который она упаковала все свои вещи перед отъездом в Москву с отдыха на Мальдивах.

«Улетаем. Собираем вещи перед отъездом в Москву. В принципе я уже в аэропорт».

Анастасия Волочкова

«Ничего себе косметичка у вас», «В этом чемодане уже Серега красиво упакованный лежит», «Сережа в чемодане зайцем полетит», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что на Мальдивах Анастасия Волочкова отдыхала со своим новым возлюбленным Сергеем. Они познакомились на съемках программы «Давай поженимся!».

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