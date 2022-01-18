«Ты стал судьбоносной звездой для меня в мире вокала»: Волочкова тепло поздравила Николаева

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Разлад с Николаевым, потеря ребенка и счастье с Тарзаном: как сейчас выглядит Наташа Королева и какой была в юности

Украинская дива не смогла подарить малыша мужу-композитору, но зато стала мамой в браке с танцовщиком.