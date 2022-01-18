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«Ты стал судьбоносной звездой для меня в мире вокала»: Волочкова тепло поздравила Николаева

По словам балерины, она дорожит, что когда-то композитор написал для нее песню «Балерина».

«Ты стал судьбоносной звездой для меня в мире вокала»: Волочкова тепло поздравила Николаева
Анастасия Волочкова. Фото: Globallookpress.com

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram тепло и душевно поздравила с днем рождения композитора Игоря Николаева, которому накануне исполнилось 62 года.

Игорь Николаев
Игорь Николаев. Фото: Globallookpress.com

По словам Анастасии Волочковой, она желает счастья семье Игоря Николаева. Композитора она считает человеком-легендой в мире шоу-бизнеса.

«Для меня большая честь в том, что ты стал судьбоносной звездой для меня в мире вокала. Хотя я в нем ноль. Написанная тобою для меня песня «Балерина» — первая и единственная настоящая! Я сохраняю ее до сих пор в своем репертуаре, когда танцую и пою с детьми. Я бесконечно дорожу нашей дружбой».

Анастасия Волочкова

Напомним, что Анастасия Волочкова отдыхает со своим возлюбленным Сергеем на Мальдивах. В Россию она обещала вернуться в самые ближайшие дни.

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