«Адепт примитивной речи. Не читал книг»: эксперт Ксения Телешова высказалась о Дане Милохине

Как отметил специалист, тиктокер никогда не читал книг и не ходил в оперу.

Эксперт по речи Ксения Телешова оценила таланты тиктокера Дани Милохина. Она заметила, что молодой человек не читал книг и никогда не ходил в оперу.

Как заметила Ксения Телешова, блогер плевать хотел, что скажут другие. Он снимает свои тиктоки и смеется над окружающими. По словам эксперта, в речи Милохина изобилие слов-паразитов. Он ошибается в простых словах, сообщает «Комсомольская правда».

«Милохин — это адепт примитивной речи: «Ты забираешь мой шмот. Типа он тебе больше идет». Вместе с тем, он не звезда-однодневка, он не так прост, как кажется». Ксения Телешова

Напомним, что Даня Милохин — один из самых известных блогеров и тиктокеров в стране. Его ролики в Сети собирают миллионные просмотры.

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