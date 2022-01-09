«Мы прилетели в Киев, нас держат в плену»: Даню Милохина не впустили на Украину

Как отметил тиктокер, его с друзьями развернули обратно.

Тиктокер Даня Милохин в сторис Instagram сообщил, что его с друзьями не впустили на территорию Украины.

«Мы прилетели в Киев, нас держат в плену». Даня Милохин

Позже Даня Милохин разместил еще одно видео. «Чуваки. Меня не впустили. Я – враг. Нас обратно развернули», — заявил он.

Напомним, что Даня Милохин далеко не первая российская звезда шоу-бизнеса, которая не может попасть на Украину. На данный момент многие российские актеры и музыканты внесены в список, согласно которому поездка в соседнюю страну для них невозможна.

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