Ну чем не жених? Загитова в коротеньком платье с блестками зажигательно танцевала с Милохиным

На личной страничке в Instagram олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Игр в Пхенчхане поделилась свежим видеороликом, порадовав поклонников зажигательными танцами в компании Дани Милохина. Парень, кстати, выступал на проекте «Ледниковый период» с Евгенией Медведевой, которую многие фанаты называют вечной соперницей Алины Загитовой. Однако две фигуристки эти слухи никак не комментируют.

Алина лихо отплясывала в компании звезды «ТикТока», а вот Евгению Медведеву парочка не позвала. Кстати, фигуристку то и дело сватали за красавчика-блондина. А спортсменка только отшучивалась. Зато Алина Загитова с легкостью подружилась с Даней. Фанаты тут же подшутили: «Ну чем не жених?». Конечно же, молодых людей связывает только дружеская симпатия.

Стоя на коньках, Загитова в мерцающем синем платье оттенка электрик с пайетками увлеченно отплясывала с Милохиным, свободно и уверенно чувствуя себя на катке.

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