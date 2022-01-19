«Забор может сравниться только с Форт-Нокс и Тауэр»: Манучаров – о доме Градского в Глаголево

Заслуженный артист России Вячеслав Манучаров, который является соседом Марины Коташенко, вдовы покойного музыканта Александра Градского по элитному поселку Глаголево, в программе «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» рассказал о доме певца.
«Поселок не закрытый, но он под спецохраной. Там живут несколько федеральных министров, народные артисты СССР. Там на каждом столбе камера.
Это спланированная история и операция. Александр Борисович уважаем среди не только артистов, но авторитетов и воров в законе. Мы с ним об этом говорили. Его любят люди, которые имеют отношение к криминальным кругам. Они бы не посмели напасть на вдову».
По словам Вячеслава Манучаров, он бы такую огромную сумму положил в банк.
«У Александра Борисовича самый большой забор в Подмосковье. Он может сравниться только с забором Форт-Нокс и Тауэр», — заметил Манучаров.
Напомним, что Марину Коташенко на днях ограбили. Из дома вынесли сто миллионов рублей. Сейчас поисками преступников занимаются правоохранительные органы. По одной из версий, Марина Коташенко могла инсценировать ограбление.
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