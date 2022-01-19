«Забор может сравниться только с Форт-Нокс и Тауэр»: Манучаров – о доме Градского в Глаголево

«Поселок не закрытый, но он под спецохраной. Там живут несколько федеральных министров, народные артисты СССР. Там на каждом столбе камера.

Это спланированная история и операция. Александр Борисович уважаем среди не только артистов, но авторитетов и воров в законе. Мы с ним об этом говорили. Его любят люди, которые имеют отношение к криминальным кругам. Они бы не посмели напасть на вдову».