Как приготовить полезный шоколадный десерт без выпечки
Видео
Оладьи со свеклой
Видео

«Забор может сравниться только с Форт-Нокс и Тауэр»: Манучаров – о доме Градского в Глаголево

Как отметил артист, музыканта уважали не только коллеги, но и авторитеты.

«Забор может сравниться только с Форт-Нокс и Тауэр»: Манучаров – о доме Градского в Глаголево
Вячеслав Манучаров. Фото: Globallookpress.com

Заслуженный артист России Вячеслав Манучаров, который является соседом Марины Коташенко, вдовы покойного музыканта Александра Градского по элитному поселку Глаголево, в программе «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» рассказал о доме певца.

Дом Александра Градского
Дом Александра Градского. Фото: кадр из программы «Прямой эфир»

«Поселок не закрытый, но он под спецохраной. Там живут несколько федеральных министров, народные артисты СССР. Там на каждом столбе камера.

Это спланированная история и операция. Александр Борисович уважаем среди не только артистов, но авторитетов и воров в законе. Мы с ним об этом говорили. Его любят люди, которые имеют отношение к криминальным кругам. Они бы не посмели напасть на вдову».

Вячеслав Манучаров

По словам Вячеслава Манучаров, он бы такую огромную сумму положил в банк.

«У Александра Борисовича самый большой забор в Подмосковье. Он может сравниться только с забором Форт-Нокс и Тауэр», — заметил Манучаров.

Напомним, что Марину Коташенко на днях ограбили. Из дома вынесли сто миллионов рублей. Сейчас поисками преступников занимаются правоохранительные органы. По одной из версий, Марина Коташенко могла инсценировать ограбление.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александр ГрадскийВячеслав МанучаровВячеслав Манучаров последние новостиМарина КоташенкоПрограмма "Прямой эфир"