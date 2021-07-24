«Мама»: Королева отреагировала на танцы Порывай в коротком платье, оседлавшей свинью

Артистка спустя 30 лет увиделась со своими студентами в Киеве.

Мать певицы Наташи Королевой 75-летняя артистка Людмила Порывай, которая сейчас гостит у своих знакомых и друзей в Киеве, в Instagram разместила забавное видео.

На кадрах она в коротеньком платьице оседлала игрушечную свинью. При этом она пела и демонстрировала всем собравшимся свои прекрасные ножки.

В комментариях отметилась и сама певица. «Мама», — написала Наташа Королева и поставила несколько смайликов с огоньком. «Где «мама Люда» — там праздник», «Какие ножки. Людмила Ивановна», «Вы моложе студентов выглядите», «Энергетика у «мамы Люды» просто зашкаливает. Всегда с огромным удовольствием смотрим ее видеозаписи», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Людмила Порывай живет в Майами. При этом не так давно она наведывалась спустя несколько лет в гости к своим родным в Россию. Людмила Порывай была гостем сразу нескольких ток-шоу. Она рассказывала о своей американской жизни, хвасталась пенсией и зятем — культуристом Тарзаном, с которым у нее прекрасные отношения.

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